Per Abraham pali e traverse sono diventati una maledizione vera e propria. Contro l'Empoli l'inglese ha colpito il suo sesto legno da inizio stagione, Mkhitaryan è stato poi bravo a ribattere in rete la palla del 2-0.. In campionato è successo contro la Fiorentina all'esordio e anche con il Sassuolo. In Conference League la fortuna non migliora, il numero 9 infatti ha visto un suo tiro infrangersi contro un palo contro il Trabzonspor, il CSKA Sofia e giovedì contro lo Zorya. Ieri sera l'inglese si è sfogato simpaticamente: 'Qualcuno può rimuovere pali e palestre dalla porta?'.