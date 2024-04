Roma, Abraham festeggia il ritorno in campo: 'Essere sfidati è inevitabile, essere sconfitti è facoltativo'

La fine di un calvario lungo 10 mesi. La vittoria contro la Lazio ha regalato un doppio sorriso allae ai suoi tifosi: non solo il ritorno alla vittoria in un derby dopo due anni, ma anche il ritorno in campo di307 giorni dopo.Circa un quarto d'ora in campo per l'attaccante inglese classe 1997, abbastanza per riassaporare il campo, il calore dell'Olimpico e lasciarsi alle spalle l'infortunio.- Era il, ultima giornata della scorsa Serie A, contro lo Spezia Abraham era entrato nel secondo tempo finita dopo soli venti minuti prima di accasciarsi a terra dopo un contrasto con Ethan Ampadu:e addio campo. Almeno fino a sabato 6 aprile 2024, giorno di un nuovo inizio.

- Un ritorno in campo agognato che Abraham ha voluto festeggiare sui social. L'attaccante inglese ha pubblicato un video che ripercorre le tappe del calvario: l'infortunio, le partite guardate da un telefonino, la fisioterapia, l'allenamento per rimettersi in forma, la liberazione dell'ingresso nel derby. Il tutto accompagnato da un messaggio: "".

- Il video ha ricevuto subito tanti apprezzamenti e messaggi. Dai tifosi, dai compagni di squadra, come Lorenzo, Leonardoe Paulo, ma anche dai rivali come Rafael, che giovedì con il Milan affronterà proprio la Roma nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.