Roma: Abraham in dubbio per l'Atalanta, le condizioni

27 minuti fa



Tammy Abraham è in dubbio per Atalanta-Roma, match che chiude la domenica della 36esima giornata di Serie A. L'attaccante inglese ha un fastidio al flessore, accusato questa mattina, ma secondo quanto scrive il Corriere dello Sport l'ex Chelsea dovrebbe stringere i denti e sarà a disposizione di De Rossi, che dovrà scegliere se impiegarlo dal 1' o a partita in corso.