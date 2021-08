Ferragosto di mercato caldissimo per la Roma, pronta ad accogliere il suo nuovo attaccante:è appena atterrato all'aeroporto di Ciampino per la sua prima giornata giallorossa.SEGUI LA GIORNATA LIVE- Bagno di folla per Tammy Abraham, che saluta i tifosi giallorossi arrivati ad accoglierlo e dopo aver effettuato un tampone anti-Covid è in direzione Villa Stuart dove effettuerà le visite mediche.- Dopo circa un'ora di volo sono sbarcati all'aeroporto di Ciampino.- Abraham insieme al ds Tiago Pinto è partito da Londra per raggiungere la capitale, arrivo previsto per le ore 13.- Il giocatore è arrivato insieme al ds Tiago Pinto, decisivo il suo blitz a Londra di tre giorni fa per convincere il giocatore a trasferirsi nella capitale. L'accordo con il Chelsea era già stato trovato sulla base di un trasferimento da 45 milioni di euro con il diritto di recompra in favore dei Blues. Ieri è arrivato il sì del giocatore per il quale è pronto un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro a stagione.