Tammy Abraham, attaccante inglese della Roma, è ai box per via della rottura del crociato rimediata all'ultima giornata dello scorso campionato. Nel tanto tempo a disposizione, il classe 1997 sta documentando il suo percorso di recupero e sui social ha risposto anche a diverse domande sulle stories del proprio profilo Instagram. Un follower in particolare gli ha chiesto come stesse mentalmente e questa è stata la sua risposta: “Cerco di essere positivo e forte anche se non è facile”.