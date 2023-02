Sospiro di sollievo per la Roma. Tammy Abraham sta meglio e presto tornerà a disposizione di José Mourinho. L'ex attaccante del Chelsea, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 15’ del primo tempo della sfida contro l'Hellas Verona a causa di uno scontro di gioco con Gianluca Mancini, ha riportato una ferita alla palpebra inferiore sinistra, cL’intervento è stato eseguito dal chirurgo estetico, la Dottoressa Regina Fortunato, dall'oculista, la Dottoressa Emilia Cantera, che si sono occupate anche della visita oculistica post-operatoria.. Per lui oggi è prevista una giornata di totale riposo, le sue condizioni verranno valutate nuovamente domani. La Roma spera di recuperarlo per la sfida di Europa League in programma giovedì con il Salisburgo, ma a oggi è difficile che possa essere in campo, anche part-time. Nel frattempo il giocatore ha pubblicato un selfie su Instagram per rassicurare i tifosi: "Presto starò bene".