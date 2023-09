Tammy Abraham non smette di lavorare a Trigoria per recuperare dal grave infortunio rimediato nell'ultima partita dello scorso anno contro lo Spezia. L'attaccante inglese continua la riabilitazione a Trigoria come dimostra il divertente sketch social in piscina con Azmoun che lo incoraggia. L'obiettivo del giocatore è tornare a disposizione tra gennaio e febbraio.