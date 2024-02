Roma, Abraham scalpita: il rientro è sempre più vicino

Tammy Abraham smania dalla voglia di tornare a giocare. Il centravanti inglese è fermo dallo scorso giugno per un grave infortunio al ginocchio e anche ieri non ha partecipato alla seduta d’allenamento con i compagni.

L’attaccante continua a svolgere sedute personalizzate tra campo e palestra, sta rispettando perfettamente gli step del suo piano di recupero e dovrebbe tornare gradualmente in gruppo dopo la sfida col Monza del 3 marzo L’obiettivo dunque è un rientro graduale per poterlo avere a pieno regime i primi di aprile. Dopo la sosta di fine marzo. Un rinforzo in più per De Rossi in un attacco che vede già la presenza di Lukaku, Azmoun, Dybala, Baldanzi ed El Shaarawy.