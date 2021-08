L’attacco della Roma potrebbe parlare inglese. Si registrano, infatti, grossi passi in avanti nella trattativa col Chelsea per portare in giallorosso Tammy Abraham e liberare così Edin Dzeko già pronto con le valigie verso l’Inter. In realtà i Blues hanno sin da subito favorito la pista Roma per l’attaccante 23enne preferendo di gran lunga la destinazione italiana a quella che portava ai cugini dell’Arsenal. La formula è quella del prestito oneroso a 5 milioni (probabilmente biennale) e riscatto fissato sui 35. Lo scoglio più imponente era rappresentato dalla volontà di Abraham che avrebbe preferito rimanere in Premier League tanto da mettere pure l’Atalanta in seconda fila.



FATTORE MOU - A Roma però c’è Josè Mourinho che per l’inglese cresciuto nelle giovanili del Chelsea è una sorta di totem. In più è pronto un contratto da 4 milioni a stagione per quello che è considerato uno dei migliori prospetti del calcio inglese. Lo Special One ha messo subito il nome di Tammy in cima alla lista appena saputo della partenza di Dzeko. L’arrivo di Abraham sbloccherebbe subito la partenza di Dzeko verso Milano e a Trigoria contano di chiudere l’operazione in tempi rapidi. Forse già in serata. Se dovessero esserci sorprese si virerebbe su uno tra Isak e Azmoun mentre sembrano ormai tagliati fuori Belotti e Icardi.