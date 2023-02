Buone notizie per Mourinho. Tammy Abraham, infatti, ha svolto una visita di controllo della palpebra sinistra che ha dato esiti più che positivi. La cicatrice è pienamente compatta e sono stati rimossi tutti i punti applicati dopo lo scontro fortuito con Mancini nella gara contro il Verona . Oggi e domani Abraham scenderà in campo con una nuova mascherina decisamente meno ingombrante rispetto all'ultima.



La lente in plastica sarà molto più grande rispetto a quella precedente e entro dopodomani dovrebbe essere rimossa. Contro la Cremonese Abraham potrebbe giocare senza protezioni. Ora dipenderà da Mourinho: schierarlo subito titolare oppure sfruttare il momento positivo di Belotti e tenere Tammy a riposo per la gara con la Juve di domenica prossima.