In casa Roma è il giorno di Tammy Abraham. La trattativa si è sbloccata nei giorni scorsi con il blitz del ds Pinto a Londra: l'attaccante classe '97 arriverà nella capitale dal Chelsea per 42 milioni più 3 di bonus e un diritto di recompra in favore dei Blues. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni da 4 milioni a stagione.