Oltre ai nuovi innesti, la Roma è al lavoro anche per piazzare gli esuberi presenti in rosa. Uno di questi è Gonzalo Villar che, come riportato dal quotidiano spagnolo AS, è sempre più vicino a vestire la maglia del Granada. Il giocatore e il club andaluso hanno già trovato l'accordoma manca ancora quello con la Roma. L'operazione potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 3 milioni di euro visto che il centrocampista classe '98 ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024.