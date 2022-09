Ieri sera alle ore 20 si è conclusa questa sessione di mercato estivo. Ancora qualcosa da fare per Tiago Pinto, che sembra essere già a lavoro per gli eventuali acquisti di gennaio. Dopo aver rivoluzionato la rosa della Romariuscendo a piazzare anche quasi tutti gli esuberi, il portoghese sembrerebbe aver trovato un accordo di massima con Solbakken, ala del Bodo/Glimt per uno stipendio da 1 milione. L'intesa potrebbe essere messa nero su bianco già nelle prossime settimane, con possibile arrivo nella Capitale quest'inverno. Alle 14, Tiago Pinto ne ha parlato anche in conferenza stampa confermando sostanzialmente la pista: "Pensavo che Solbakken avesse già firmato per una squadra (il Napoli, ndc), ho sentito che era a Roma per visite. Ma se tu mi dici che ancora non ha firmato, allora proviamo".