Oggi o domani dovrebbe finalmente arrivare l'ufficialità di Matias Vina. Come scrivono in Brasile, Nacional e Palmeiras hanno raggiunto un accordo per la cifra in arrivo dalla Roma che dovranno spartirsi. Degli 11 milioni di euro, più 2 di bonus, il 57,5% finirà nelle casse dei brasiliani mentre agli uruguaiani spetterà il resto. "Si tratta solo di firmare i contratti - ha spiegato una fonte del Nacional al portale brasiliano -. Tutto sarà risolto e firmato entro la serata di martedì". Il terzino intanto si allena a Trigoria in attesa di finire la quarantena.