L’addio di Paulo Fonseca ufficializza virtualmente l’arrivo di Maurizio Sarri. L’annuncio della Roma, che saluterà il tecnico portoghese a fine stagione, blinda la scelta dei bookmaker nelle scommesse sul prossimo allenatore dei giallorossi, subito chiuse dai betting analyst, come riporta Agipronews. Già nei giorni scorsi era arrivato un taglio netto sulla quota di Sarri, partito a 4,50 e sceso fino a 1,65 in meno di un mese. Altre ipotesi ancora in piedi alla chiusura delle giocate erano De Zerbi e Allegri, entrambi a 9,00.