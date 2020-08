La Roma sta valutando la cessione di Pau Lopez. Il portiere non ha convinto la dirigenza, soprattutto nella seconda parte di stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i giallorossi stanno pensando all'eventuale sostituto: piacciono Sirigu, Gollini e Meret. Per Pau Lopez non sono ancora arrivate offerte ufficiali, ma il suo profilo è seguito con attenzione in Portogallo, Spagna e Francia.