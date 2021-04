Bruno Peres lascerà la Roma a fine stagione. Il brasiliano è in scadenza e i giallorossi non hanno offerto alcun rinnovo. Dunque il terzino, come riporta Il Tempo, sembra essersi accordato con un altro club, il Trabzonspor. Su Bruno Peres si erano mossi anche il Betis Siviglia e il Valladolid in Spagna, ma alla fine il club turco lo ha convinto con un contratto piuttosto ricco, considerando il periodo di crisi economica generale e l’età (31 anni) dell’esterno brasiliano: al Trabzonspor guadagnerà circa 1.8 milioni netti, una cifra non lontana da quanto gli garantisce ora la Roma.