Nicolò Zaniolo ha firmato il contratto col Galatasaray. Addio alla Roma per la Turchia dunque, dopo aver superato le visite mediche a Istanbul: il fantasista classe '99 ha firmato l'accordo col club turco fino al 2027.



MANCA UFFICIALITA' - Manca a questo punto solo l'ufficialità di una operazione che nel tardo pomeriggio, in conferenza stampa, spiegherà anche il ds giallorosso Tiago Pinto.



Roma e Galatasaray stanno firmando i contratti: anzi la società giallorossa ha già firmato tutta la propria documentazione ed è in attesa delle controfirme da parte del club turco. Ultimissimi dettagli, dunque, poi Zaniolo diventerà ufficialmente un nuovo calciatore del Galatasaray.



LE CIFRE - Al Galatasaray, Nicolò Zaniolo percepirà un contratto da 3.5 milioni di euro a stagione, a cui verranno sommati bonus (facilmente raggiungibili). Nell'accordo è prevista una clausola di risoluzione che consentirà al giocatore di liberarsi dientro il pagamento di 35 milioni di euro.