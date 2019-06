Nell’ultima stagione Ezequiel Ponce ha indossato la maglia dell’AEK Atene, squadra che lo aveva acquistato in prestito oneroso a 600mila euro con diritto di riscatto dalla Roma durante la scorsa estate. Dopo 21 gol però il suo valore è cambiato. 16 giugno scade la clausola di riscatto che i greci possono esercitare per tenerlo, riporta iltempo.it. I giallorossi non hanno intenzione di fare sconti e pretendono che il club giallonero versi uno dei due possibili importi già stabiliti: 6 milioni di euro (pagabili in quattro rate di uguale importo) con il 30% della futura rivendita lasciato alla Roma oppure 7 milioni di euro e 15% alla società di Trigoria.