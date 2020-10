Mario Giuffredi, agente, tra gli altri di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, parla del suo assistito a Sportitalia: "Veretout è un giocatore che è sempre piaciuto a Gattuso e al Napoli. Purtroppo le disponibilità azzurre non hanno permesso di fare l’acquisto perché dipendeva tutto da determinate uscite. Jordan però è felice di essere rimasto a Roma, soprattutto perché è arrivato il cambio di proprietà. E’ consapevole infatti che la nuova gestione possa migliorare un club prestigioso come la Roma. Inoltre il tecnico stravede e ha una stima incredibile per lui, che sono sicuro farà un grande campionato in maglia giallorossa".