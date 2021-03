Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, centrocampista della Roma, parla al Corriere dello Sport: "Io e Jordan abbiamo fatto una nuova scommessa che arriverà a segnare quindici gol in campionato e diciotto stagionali. Fiorentina? Quella di stasera è una partita che sente molto. È grato all’ambiente viola per avergli dato l’opportunità di giocare in Serie A e farsi conoscere meglio. Tiago Pinto mi ha fatto una grandissima impressione. Ha idee chiare ed ascolta. La Roma ha scelto un grande dirigente. Il rinnovo? Ne abbiamo parlato, ci aggiorneremo tra un mese per portare avanti la trattativa. Il Napoli? Non ci interessa".