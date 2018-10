Stefano Castelnuovo, agente di Nicolò Zaniolo, centrocampista passato dall’Inter alla Roma in estate, parla a vocegiallorossa.it: “È un trasferimento nato dall'esigenza da parte dell'Inter di avere un giocatore pronto subito (Radja Nainggolan, ndr) e dalla politica della Roma di prendere i migliori giocatori italiani futuribili. Dopo avere avuto il benestare dell'Inter, mi sono recato a Roma per vedere se ci fossero le condizioni per accettare il trasferimento. Ho parlato con la parte tecnica della Roma capitanata dal direttore Monchi, che mi ha spiegato la programmazione sul giocatore e questa condizione, unita al fatto che i giallorossi sono allenati da un allenatore che sa lavorare con i giovani, mi ha fatto pensare che ci fossero le condizioni per incominciare questa avventura. Poi, ovviamente, l'entusiasmo di Nicolò nell'accettare questa sfida ha fatto il resto”.



VIA A GENNAIO? - “I primi di dicembre ci confronteremo con la Roma e vedremo quale sarà la soluzione migliore per Nicolò. Chiaramente terremo conto della volontà di Nicolò perché ad andare in campo è lui e le sue sensazioni sono determinanti”