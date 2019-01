Il futuro di Ante Coric alla Roma sembrava in bilico, con il centrocampista classe 1997 arrivato in estate che ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione. Miljenko Coric, papà e agente del croato ha spiegato a LaRoma.24.it che nonostante lo scarso impiego ha ricevuto offerte da diversi club di Serie A, con i rumors di mercato che facevano i nomi di Parma, Cagliari, Sassuolo e Bologna.



Queste le sue parole sulla situazione dell'ex Dinamo Zagabria: "Ante è un giocatore della Roma e come tale si comporta. Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione dalla società. Ad oggi lui rimarrà a Trigoria".



Avete ricevuto offerte da altri club?

"Abbiamo avuto delle chiamate ma noi aspettiamo le decisioni della Roma"