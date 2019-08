Sam Lammers è uno dei nomi presenti sul taccuino di Gianluca Petrachi, per la Roma di oggi e quella di domani. Fisico ma tecnico, il giovane attaccante del PSV piace a Trigoria e sarebbe preso in considerazione in caso di partenza di Schick, su cui ci sono le attenzioni del Borussia Dortmund. Contattato dalla redazione di Teleradiostereo, l’agente del ragazzo, Reza Fazeli, smentisce che ci siano stati contatti con i giallorossi: “Non ho ancora sentito nulla dalla Roma“. Il giocatore si è recentemente infortunato al ginocchio destro e ne avrà per qualche mese.