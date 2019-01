Gianluca Mancini è l’obiettivo numero 1 di Monchi per la difesa della Roma. Su un possibile trasferimento ha risposto Stefano Castelnovo, agente del difensore (e ex agente di Zaniolo): “Escludo che possa muoversi a gennaio, Gianluca rimarrà a Bergamo, non ha senso lasciare l’Atalanta adesso, durante il campionato. Non c’è l’intenzione di andarsene sia da parte mia che del ragazzo. I contatti coi giallorossi vanno avanti già da un po, ma ogni tipo di discorso verrà fatto a giugno”. Lo riporta Teleradiostereo