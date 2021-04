A Sky Sport, l’agente di Hakimi e di Borja Mayoral, lo spagnolo Martin Camano, ha parlato del rendimento del centravanti spagnolo della Roma e del suo futuro a Roma. Queste le sue parole: “Mayoral? Sta facendo molto bene quindi non mi sembrerebbe stano anticipare il riscatto da parte loro. Il Real certamente non lo tratterrà e quindi se la Roma arriverà con l’offerta giusta può riscattarlo senza problemi. Ne abbiamo già parlato con loro, ma è un momento delicato per la società con la semifinale di Europa League e il campionato, e anche la pandemia non aiuta. Ma di sicuro ne parleremo ancora”.