Era tornato ad allenarsi con i compagni lo scorso 30 dicembre, dopo una lunga convalescenza per il problema all'anca che lo tiene lontano dal campo ormai da mesi. E nemmeno oggi sarà a disposizione. Javier Pastore non figura infatti tra i convocati di Paulo Fonseca per il match di stasera tra Roma e Spezia. L'agente del centrocampista argentino Marcelo Simonian, contattato da laRoma24.it, rassicura sulle condizioni del suo assistito: «Non so se ci sono possibilità di rivederlo in campo a breve, ma lui è pronto», le sue parole. Una parentesi anche sul suo futuro ancora incerto: «Offerte? Ad oggi nulla di concreto». Lo stesso Simonian lo scorso ottobre aveva smentito con forza l'ipotesi di una rescissione del contratto.