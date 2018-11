Dopo la parentesi all’Inter, Rafinha non esclude il ritorno in Italia, magari proprio alla Roma. A rivelarlo è Nicola Innocentin, agente che ha curato il trasferimento dello scorso gennaio dal Barcellona ai nerazzurri, intervenendo ai microfoni di Sky Sport dal Wyscout Forum di Amsterdam: “Rafinha ha fatto benissimo con la maglia nerazzurra nella scorsa stagione, sicuramente a Milano ha lasciato un segno (…). Speriamo di vederlo nuovamente in Italia. La Roma? Le porte non si chiudono mai a nessuno, stiamo parlando di un giocatore che in Serie A ha fatto bene e mi auguro che possa tornare a deliziarci con le sue giocate in Italia. Contatti con i dirigenti giallorossi? Vediamo… magari a pranzo tra un bicchiere di vino e l’altro riesco a scucire loro qualcosa“.