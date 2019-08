Schick è ancora al centro di tante voci di mercato che vorrebbero il centravanti ceco lontano dalla Capitale dopo l’investimento di 42 milioni di euro fatto due estati fa dalla Roma. Si parla molto di un futuro in Germania con il Lipsia interessato, ma il suo agente per ora non conferma. Queste, infatti, le parole di Pavel Paska a idnes.cz: “Patrik si sta preparando per la partita di domenica contro il Genoa, che è tutto ciò a cui teniamo. Non sappiamo se giocherà nella formazione titolare, ma è pronto”.