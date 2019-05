Patrick Schick sembrerebbe essere tornato in ombra. È per questo che negli ultimi giorni si sono intensificate le voci di mercato che vogliono il giocatore lontano da Roma, con il Lipsia sulle sue tracce. A tal proposito è intervenuto ai microfoni del portale ceco Idnes.cz l'agente di Schick, Pavel Paska il quale ha dichiarato:



Immagino che presto sarai a Roma per parlare del futuro di Patrik Schick…

"Ero a Roma la scorsa settimana. L’allenatore e il direttore sportivo sono cambiati, ma nulla è cambiato per noi. La prossima stagione sarà decisiva. Lo stesso Patrik si preoccupa se riesce a sfondare e adempiere alle enormi precondizioni che ha. E’ resiliente, ha personalità, ma ha bisogno di più aggressività".



Ha segnato solo tre gol nella stagione in corso e ha giocato quindici volte titolare. Nell'ultima giornata nemmeno un minuto in campo. Non sei seccato?

"Assolutamente no. Guarda con chi deve competere: Dzeko, Perotti, El Shaarawy, Pastore, Kluivert. Naturalmente saremmo molto più felici se facesse dieci gol, ma Patrik ha solo ventitré anni".



L’allenatore di Roma, Claudio Ranieri, la scorsa settimana ha dichiarato che Schick sarà un campione. È in buone mani allora?

"Gli allenatori cambiano, i club rimangono. Lo ripeto spesso ai miei giocatori: non lamentarti e lavora!"



Quindi lo proverò in modo diverso: non consiglieresti un trasferimento estivo a Schick?

"No. Ha imparato molto del calcio, è in cima al club, e sto dicendo che la prossima stagione sarà un esame".