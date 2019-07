Per la Roma ritorna di moda il nome di Seri che quest’anno ha giocato nel Fulham dopo essersi trasferito dal Nizza. La scorsa estate c’è stato un grande corteggiamento da parte dei giallorossi che potrebbero tornare di nuovo all’assalto. Il suo agente, Franklin Mala, è stato intervistato da TeleRadioStereo ed ha parlato di questa trattativa. Queste le sue parole:



“Abbiamo parlato con la Roma due settimane fa. Vedremo come si evolve la situazione. A Jean Micheal piacerebbe giocare in Serie A e la Roma è un ottimo club“.