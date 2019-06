Come comparso dalle pagine della rassegna stampa, uno degli obiettivi, o sogni, per il futuro mercato della Roma è van de Beek, centrocampista protagonista dell'ottima stagione dell'Ajax. LAROMA24.IT ha contattato Guido Albers, agente dell'olandese, per sapere se ci sono stati contatti con i giallorossi nell'ultimo periodo.



Queste le sue parole: "Le dico che non abbiamo parlato con la Roma lo scorso mese.

Siamo stati in contatto prima, ma da quel momento il direttore sportivo Monchi e l'allenatore sono partiti. Questo accadeva mesi fa".