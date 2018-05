Il sì di Kluivert, la forza di Raiola e un contratto in scadenza nel 2019. Sono queste le armi in mano a Monchi per convincere l'Ajax ad abbassare le pretese e cedere così il suo gioiello. Il club di Amsterdam però ha sparato alto (più di 20 milioni) mentre la Roma non vorrebbe spenderne più di 15. C'è anche la possibilità di un'offerta complessiva da 40 milioni per prendere sia Kluivert sia Ziyech. Ore frenetiche.