Metti che al ballottaggio andassecontroo più probabilmente contro il candidato sindaco della Destra (ad ora ignoto),, ad indicare ai suoi elettori che hanno avuto la sfortuna di godere dei servizi pubblici e comunali della Capitale nel corso di questo cinque anni di chiedere con il voto di bissare?. Quelli del Pd dicono che non succederà, che al ballottaggio andrà il loro di candidato,. Sicuri? E se non fosse? Lo sanno che buona parte dell'elettorato Pd a Roma, pur di non votare Raggi voterebbe tranquillamente un Bertolaso se fosse l'unica alternativa alla Raggi? Lo sanno quelli del Pd che un votate Raggi al ballottaggio è oltre i confini dell'immaginazione e della sopportabilità dei suoi stessi elettori? C'è da dubitare di quel che ai vertici del Pd sappiano davvero o vogliano davvero sapere. Ad esempio, lo sanno che mediamente solo uno su tre degli ex elettori M5S mostra oggi intenzione di voto pro M5S? E che di questi elettori rimasti neanche la metà si dice disposto a votare un candidato Pd all'eventuale ballottaggio? Lo sanno che la metà dei loro elettori fa fatica a votare un candidato M5S al ballottaggio? Lo sanno che i due elettorati si mescolano, quando si mescolano, in sottrazione rispetto alla somma potenziale. Gente che fa politica dovrebbe saperlo, non fosse altro che per professionalità. Hanno sentito Chiara Appendino sindaco di Torino annunciare l'ovvio e cioè che a Torino M5S non vota al ballottaggio candidato Pd? Ma al Pd orfano di popolo amano somministrarsi politica sostanza psicotropa, quella che fa vedere, contro ogni evidenza, in M5S il popolo smarrito, il figliol prodigo del Pd.ha annunciato la magnifica novella: sarà un'estate "straordinaria". Mica solo normale e relativamente sicura, straordinaria è il vaticinio del leader politico.. Se va male nella realtà, non è certo colpa delle loro parole in libertà, però ogni scongiuro è lecito.(prolungato e pesante fino a mandare in coma il pestato) un editoriale de La Stampa li definisce "". Poiché poi i 70/80 hanno ricordato e riferito poco o nulla di quanto hanno visto mentre erano lì a far pubblico, il Gip che indaga sul tentato omicidio li definisce "".e la riprova che questa sia la normalità sta nel fatto che se appena qualcuno fa altro che guardare in rispettoso e prudente silenzio subito lo si chiama eroe. Certo, c'è in giro del "" ed infatti per buonismo nei confronti della gente normale che la si racconta come in gran maggioranza gente che aiuta, soccorre, ferma, si oppone a violenza. Tranne pochi codardi ed omertosi, tutti buoni cittadini: puro, distillato buonismo.