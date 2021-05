La Roma in vista del derby può già esultare per il raggiungimento dei 40.000 biglietti virtuali staccati per la gara di domani sera. Il club giallorosso infatti, attraverso la propria associazione di Roma Cares, ha messo a disposizione dei biglietti virtuali per la partita, che permetteranno a ogni tifoso di far parte della scenografia che si sta preparando. Il prezzo dei biglietti è di 2 euro per ogni settore e il ricavato andrà a sostenere "A scuola di tifo", il progetto che la Onlus del club giallorosso dedica agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori della capitale per contrastare il bullismo.