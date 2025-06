Getty Images

Roma, presentata dall'Al-Hilal un'offerta per Angelino

Alessandro Miglio

22 minuti fa

L’Al-Hilal punta ancora la Serie A e questa volta la Roma: il club arabo ha presentato un’offerta superiore a 20 milioni per Angelino. Le trattative sono in corso. Il terzino è diventato la prima scelta della squadra di Simone Inzaghi, che non è riuscita a convincere Theo Hernandez a trasferirsi in Arabia Saudita.



IL PERCORSO CON LA ROMA - Arrivato a Trigoria nel gennaio del 2024, Angelino è stato riscattato dai giallorossi pagando 5 milioni di euro al Lipsia. In questa stagione lo spagnolo è stato insostituibile per la Roma: in totale ha collezionato 51 presenze, realizzando 4 reti e fornendo 6 assist.