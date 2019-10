L'avventura di Daniele De Rossi con il Boca Juniors potrebbe considerarsi virtualmente conclusa con l'eliminazione in semifinale di Copa Libertadores e nel futuro dell'ex centrocampista della Roma potrebbe esserci a partire dalla fine della prossima stagione proprio la Roma.



Un nuovo ruolo, da allenatore, con un posto importante che si renderà vacante al termine dell'attuale annata. Sì perché per l'ex capitano potrebbe aprirsi la strada della panchina della Primavera giallorossa oggi allenata dal padre Alberto De Rossi.



Secondo il Corriere dello Sport dopo 17 anni, infatti, De Rossi senior potrebbe cambiare ruolo, diventando responsabile delle selezioni giovanili lasciando libera la panchina proprio per il figlio, che l'ad Guido Fienga rivorrebbe il prima possibile in organico.