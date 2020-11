IL TABELLINO

Di questi tempi, credeteci, non è poco e ne sarà convinto anche Dan, che al contrario del suo predecessore, non manca mai di seguire le evoluzioni della creatura da poco acquistata.che le ha tolto tre dei suoi leader, dapassando perconfinato in panchina, la squadra costruita da Fonseca pezzo per pezzo anche a dispetto dei santi, travolge tutti e cresce rubando l’occhio anche grazie a personaggi inattesi.Così l’emergenza rivela che le riserve possono essere all’altezza dei titolari come nel caso di, che si prende cura del temutissimo; come, padrone del centrocampo; e come, udite udite,, lo scarto delche apre il festival con un pregevole sinistro dopo l’imbeccata deliziosa di. Poi bisogna parlare di, che sembra vivere una seconda giovinezza per come si muove in piena leggerezza. La sua doppietta merita la copertina come la rincorsa nel finale del primo tempo, umile e generosa, per aiutare la difesa in difficoltà.Liverani non è un minestraro come il suo predecessoree agli occhi dei parmigiani avrà solo il difetto di avere il cuore romanista, ma nella sua squadra c’è un difetto significativo che i numeri rivelano in modo impietoso:. Se si tratti di una scelta ideologica non so dire, ma certo non si può pensare che tutti i problemi possano essere risolti dalle volate di, incapaci di frenare le incursioni di Spinazzola, che in questo momento è uno degli incursori mancini più forti d’Europa., diciannovenne speranza di provenienza elvetica, è rimasto impigliato alle scorribande di, reduce da un drastico intervento sulla capigliatura che al contrario di quanto accadde a Sansone è sembrato rinforzarlo: suo l’assist perfetto per il secondo gol diIl nuovo direttore generale, portoghese come il tecnico, trova la situazione ideale per dimostrare il suo valore. Una squadra che crede in quello che fa con una forte e inedita connotazione iberica (cinque spagnoli oltre ai portoghesi), uno scenario assolutamente inedito.: 28′ Mayoral, 32′, 40′ Mkhtaryan: 28’ Spinazzola, 40’ Karsdorp(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez (53′ Jesus); Karsdorp, Villar (79′ Diawara), Veretout, Spinazzola (79′ Peres); Mkhitaryan, Pedro (79′ Pellegrini); Mayoral (65′ Perez)Allenatore: Fonseca(3-5-2): Sepe; Osorio (62′ Brunetta), Bruno Alves, Gagliolo; Grassi (82′ Busi), Kucka (62′ Kurtic), Sohm, Cyprien, Pezzella (86′ Iacoponi); Inglese, Gervinho (62′ Karamoh)Allenatore: Liverani: Manganiello