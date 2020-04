Dopo aver sanificato Trigoria ecco i primi tamponi. La Roma è pronta a ripartire il 4 maggio con gli allenamenti e la nuova preparazione post Covid. Il club ha iniziato a far effettuare i primi tamponi ai propri calciatori e ai loro familiari. La dirigenza ha contribuito all’allestimento del reparto Covid-19 del Campus Biomedico, dove è cominciata anche la sperimentazione del protocollo di sicurezza a cui gli atleti dovranno sottoporsi per il ritorno all’attività agonistica prevista (si spera) per fine maggio. Il centro sportivo di Trigoria sarà la base, ma non è comunque escluso che la squadra resti in ritiro per almeno tre settimane in Umbria. Gli allenamenti prevedono la divisione in gruppi da 5-6 giocatori.