Roma-Feyenoord resta ad alto rischio, nonostante il divieto di trasferta per i tifosi olandesi. In queste ore ne erano attesi circa duecento nella capitale, ed effettivamente i primi sostenitori del club di Rotterdam sono già arrivati in città.con l'emoji del dito medio. Questa la scritta sulla foto scattata al Colosseo. Nella story successiva un video dall'interno di una vettura con la localizzazione 'Roma'.La polizia e la Questura stanno monitorando accuratamente tutti i voli e i passeggeri provenienti da Rotterdam e dall'Olanda, verificandone ove necessario poi anche gli spostamenti.. E un anno fa circa 40 sostenitori del Feyenoord avevano provato a entrare all'Olimpico con biglietti intestati a terze persone. Senza dimenticare i danni allaa Piazza di Spagna del 2015.