Roma, Aldair: 'L'obiettivo resta la Champions, difficile che Mou resti. Su Ancelotti...'

Federico Zanon, inviato

L'ex difensore della Roma Aldair ha parlato a 360 gradi a un evento in Lega in cui è stato presentato il nuovo album Panini per la stagione 2023-2024,



ROMA - "L'obiettivo principale resta la Champions... Le altre squadre però, penso a Torino, Bologna e Fiorentina, stanno giocando molto bene. Sono squadre che in molti non si aspettavano così in alto, ma l'obiettivo della Roma resta quello anche perché Inter e Juventus sono troppo lontane".



DERBY - "E' sempre una partita a parte. Sono due squadre in un momento un po' così, può succedere di tutto ma per la Roma sarebbe bello andare avanti vincendo questa partita".



ANCELOTTI - "Ci speravo, non solo io ma tutti gli addetti ai lavori brasiliani. Fino a qualche giorno fa ci speravamo, ma abbiamo avuto anche qualche problema in federazione e magari questo ha creato problemi anche a lui".



MOU - "Difficile dire se Mou resterà... Già si parlava di un addio in estate, per me sarà difficile che possa restare.



TIAGO PINTO - "Per me è una sorpresa che se ne vada, quello che ha potuto fare lo ha fatto, la Roma ha sempre avuto pochi soldi ma lui il suo l'ha sempre fatto. Mi spiace che vada via".



BASTONI - "In tv sembrava fallo, ma sono cose che succedono nonostante il VAR. Il pallone poi ha girato tanto prima del gol dell'Inter, quindi magari è pure una scusa... Quello del VAR è uno sbaglio comunque".



SCUDETTO - "Se la giocheranno fino in fondo Inter e Juventus".