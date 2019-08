"Di certo c’è una cosa, la Roma in questo momento ha assoluto bisogno di un altro difensore centrale. Rugani? Mi sembra un buon giocatore. Ha la mentalità giusta e anche un’esperienza importante. È vero che alla Juventus non ha mai giocato tantissimo, ma è anche vero che allenarsi con quei giocatori e vivere quello spogliatoio conta tanto»" Risponde così, Aldair, a La Gazzetta dello Sport, su quello che manca ancora alla Roma.



Su Fonseca

«Finora ho visto solo la partita contro il Real Madrid e la Roma mi è piaciuta. Ma è anche vero che in Italia sono poche le squadre che ti fanno giocare così liberamente. La difesa alta è sempre un rischio, anche perché gli allenatori italiani ti studiano, sanno come farti male. Se pressi e salta la prima linea difensiva, diventa difficile. Ma aspettiamo di vedere le partite vere per giudicare».