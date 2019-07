Domani scade la clausola da 28 milioni di euro per Alderweireld. Dopo la data del 25 luglio, infatti, il Tottenham potrà stabilire il prezzo del difensore belga e ha già fatto sapere di volerlo valutare sui 40 milioni. Cifra ovviamente che lo escluderebbe alla Roma. I giallorossi hanno 24 ore di tempo circa per decidere se prenderlo oppure no.