Fonseca chiama, il mercato risponde? L'allenatore della Roma ha mandato un messaggio forte e chiaro alla dirigenza dopo la vittoria in amichevole contro il Perugia: "Ci serve un difensore centrale". Eccola la priorità del portoghese. Più dell'attaccante, perché: "Abbiamo Dzeko e Schick". Lì dietro, invece, è arrivato solo Gianluca Mancini dall'Atalanta (più Spinazzola, ma gioca sulla fascia), oltre a Fazio e Juan Jesus. Alla voce uscite, invece, c'è Marcano (Porto) e un "certo" Kostas Manolas, che ora insieme a Koulibaly forma una delle difese più forti del campionato. Tre centrali per tre competizioni sono troppo pochi, l'obiettivo del club è quello di trovare un titolare che possa affiancare Mancini.



DISTANZA - La pista più concreta, al momento, è quella che porta a Londra, dalle parti del Borgo di Harungey. Lì dove Toby Alderweireld si allena da quattro anni con la maglia del Tottenham. Profilo d'esperienza con più di cinquanta partite nella nazionale belga. Quella passata potrebbe essere stata l'ultima stagione in bianconero per il difensore belga, che ha già dato il suo consenso a un eventuale trasferimento in Italia. Col giocatore c'è un accordo di massima sulla base di 3,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Il ds giallorosso Petrachi è al lavoro per cercare l'intesa con il Tottenham: gli Spurs chiedono 28 milioni di euro, stessa cifra della clasuola scaduta pochi giorni fa; la Roma vuole scende almeno a 20, considerando anche che il giocatore è in scadenza di contratto. Si lavora e si tratta cercando di limare le distanze, con il Manchester United sullo sfondo perché poco convinto di Lindelof.



IN SALITA - A complicare le cose ci si è messo l'infortunio del difensore del Tottenham Juan Foyth ieri sera durante la finale dell'Audi Cup contro il Bayern Monaco (vinta ai rigori). Lesione alla caviglia, probabilmente. Ma per capire i tempi di recupero bisogna aspettare: se dovessero essere lunghi, il Tottenham potrebbe levare dal mercato Alderweireld e a quel punto la Roma sarebbe costretta a virare su altre opzioni. Un altro problema potrebbe essere la chiusura del mercato inglese fissata tra una settimana, l'8 agosto alle 18. Se per quella data il Tottenham non dovesse prendere nessun difensore, potrebbe decidere di tenere il belga.



IL PALLINO DI PETRACHI - Un'altra opzione è Verissimo del Santos, vecchio pallino di Petrachi che aveva già provato a portarlo al Torino. Il giocatore, classe '95, da tempo sogna di fare il grande salto in Europa: negli ultimi anni - oltre al Torino - lo hanno cercato anche Spartak Mosca, Zenit, Lione e Stoccarda, ma mai nessuna ha affondato il colpo. Sedotto e abbandonato Verissimo, con il Santos che vuole almeno 10/12 milioni per lasciarlo partire. Un'altra idea, è quella che porta a Daniele Rugani della Juventus, uomo di fiducia di Sarri dai tempi dell'Empoli, ma potrebbe lasciare i bianconeri per trovare più spazio. Fonseca vuole il difensore da affiancare a Mancini, Petrachi lavora per trovare l'occasione giusta.