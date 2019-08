L’obiettivo numero uno per la difesa resta Toby Alderweireld, esperto centrale del Tottenham in scadenza di contratto. Gli agenti del belga spingono per arrivare a un accordo con la Roma ma l’ostacolo principale è rappresentato dagli Spurs. Il club londinese, infatti, continua a chiedere circa 28 milioni di euro per il cartellino di Alderweireld. La Roma non intende andare oltre i 20.