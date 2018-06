Il Liverpool accelera, Alisson aspetta il Real Madrid. Dopo aver preso tempo con la Roma, non dando risposta all'offerta di rinnovo contrattuale da 3,5 milioni più bonus a stagione, il brasiliano è in Russia per i Mondiali. Come riporta Il Messaggero, il procuratore del calciatore ha ricevuto l'accelerata del Liverpool. I Reds possono offrire alla Roma più di quanto possa fare il Real Madrid (non oltre 60 milioni), ma il sogno di Alisson è quello d'indossare la maglia dei Blancos.