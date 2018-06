Torna a parlare Alisson Becker, portiere della Roma e del Brasile. Queste le parole del numero 1 giallorosso direttamente dal ritiro brasiliano: "Da dove ripartirà la Roma? Da un’annata super, nessuno ci avrebbe scommesso. Abbiamo risposto con risultati importanti, clamorosi se parliamo d’Europa. Liverpool-Roma 5-2? Quei 90’ saranno utili. Abbiamo superato Chelsea, Atletico e Barça. Con i Reds non è andata come avremmo voluto, ma siamo usciti a testa alta e certi errori non si ripeteranno. La Juve? Penso solo alla Roma, ma con moderazione. Si abusa della parola “scudetto”, ma servono equilibrio e consapevolezza".



SU NAINGGOLAN - "Radja è fortissimo. Per alzare l’asticella uno come lui è fondamentale".



SUL FUTURO - "Capisco che i tifosi vogliano delle risposte, ma sono concentrato sul Mondiale. Dopo la Russia decideremo".