Il Real vira su Oblak, il Liverpool pare aver mollato la presa. Tra la Roma ed Alisson però non c'è ancora l'intesa sul rinnovo. Oggi dal ritiro del Brasile il portiere ha avvisato: "Credo che tutto si risolverà prima dell'inizio della coppa del Mondo. E' quello che voglio, so che tutto è nelle mani del mio agente. Se non ci riusciamo ne dovremo parlare dopo il Mondiale perché non voglio distrazioni". Poi ammette: "Ci sono alcune possibilità, stiamo lavorando su ognuna di queste insieme alla Roma, nel rispetto del club. Vediamo se succede qualcosa durante questa settimana“.