Tammy Abraham può lasciare la Roma per tornare al Chelsea, che vanta un diritto di recompra per la prossima estate a 75 milioni di euro, ma i Blues nutrono dei dubbi: lo riferisce football.london, spiegando che a non convincere è proprio la cifra necessaria per il riacquisto, quasi il doppio dei 40 incassati con la cessione ai giallorossi.