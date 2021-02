Allarme in difesa per Fonseca. In vista della trasferta di Europa League a Braga, con l’assenza sicura di Smalling e quella possibile di Kumbulla, il fatto che ieri Ibanez sia uscito con un affaticamento muscolare, mette ansia alla Roma. Al momento, sicuri sono solo Mancini e Cristante, per questo Fonseca deve recuperare almeno uno tra l’albanese e il brasiliano. Chissà che non sia stato un azzardo non inserire nella lista né Fazio né Juan Jesus.